Aaron Paul protagonista di The Midnight Pool, thriller psicologico del regista di V per Vendetta

Aaron Paul, celebre per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad, è pronto a tornare sul grande schermo. L'attore sarà infatti protagonista di The Midnight Pool, un thriller psicologico firmato dal regista James McTeigue, già noto per V per Vendetta e Breaking In.

Trama e produzione

The Midnight Pool, attualmente in fase di pre-produzione, sarà presentato al mercato di Cannes. Il progetto è prodotto e finanziato da Traction, Gramercy Park Media e dallo stesso McTeigue, con le vendite internazionali affidate alla neonata società Stoic, in collaborazione con CAA Media Finance e UTA Independent Film Group per il Nord America.

Aaron Paul di Breaking Bad sul red carpet dell'edizione 2010 degli Emmy Awards

La sceneggiatura, firmata da Jonathan Easley (Red Right Hand) e inserita nella Black List del 2022, racconta la storia di Johnny Black (interpretato da Paul), un giornalista segnato da una tragedia personale che si ritrova coinvolto in un'élite misteriosa. Alla ricerca di uno scoop decisivo, Johnny intraprende un viaggio allucinante tra manipolazione, illusioni e realtà distorta.

"Appena ho letto la sceneggiatura di The Midnight Pool, ho capito che dovevo parlarne con James", ha raccontato Aaron Paul. "Il mondo creato da Easley mi è rimasto dentro a lungo. Dopo un lungo incontro con James, durante il quale abbiamo condiviso il nostro amore per il cinema, è stato chiaro che entrambi volevamo intraprendere questo progetto insieme".

Cast tecnico e riprese

Il film sarà prodotto da Jason Tamasco e Zak Kristofek, James McTeigue, Ford Corbett e Nathan Klingher. Tra i produttori esecutivi figurano Mason Eways, Keith Danko, Joshua Harris, Mark Fasano, Brandon Burrows, Nat McCormick e Danny Gusman. Le riprese sono previste in Europa entro la fine dell'anno.

Breaking Bad: Aaron Paul in una scena dell'episodio Mas

"The Midnight Pool rappresenta una tappa importante nella mia carriera", ha dichiarato McTeigue. "Un thriller psicologico ricco di tensione visiva e narrativa. Quando Aaron Paul ha accettato il ruolo di Johnny Black, ho capito che avevamo qualcosa di unico tra le mani".

Kristofek ha aggiunto: "Siamo entusiasti di collaborare con James e Aaron. La visione registica di McTeigue unita all'intensità di Paul darà vita a un film avvincente, destinato a lasciare il segno anche dopo la visione".

Westworld 3: Aaron Paul in una immagine tratta dal settimo episodio

Aaron Paul, vincitore di tre Emmy, è noto anche per le sue interpretazioni in Black Mirror, Westworld, El Camino, Need for Speed e per il doppiaggio in BoJack Horseman.