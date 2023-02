DC Studios e Warner Bros. sono due cose separate, parola di James Gunn

Il co-Presidente dei DC Studios James Gunn ha voluto mettere le cose in chiaro: DC Studios e Warner Bros. non sono la stessa cosa, anzi, operano separatamente ormai.

I recenti stravolgimenti in casa Warner Bros. Discovery hanno riguardato in buona parte anche tutto ciò che riguarda la DC sullo schermo, e tra i cambiamenti di maggiore impatto vi è stato l'annuncio di una divisione apposita (differente da ciò che era una volta DC Films) con a capo James Gunn e Peter Safran, i DC Studios.

Questi, come ci ha tenuto a ribadire lo stesso Gunn, opereranno sempre come sottogruppo di Warner Bros. Discovery, ma separatamente da Warner Bros. Pictures.

"Da ormai un paio di mesi, DC è separata da Warner Bros." è stata infatti la breve ma concisa risposta del regista, sceneggiatore e produttore in un commento su Instagram, facendo intendere che le cose in casa Warner Bros. funzioneranno probabilmente come succede già con Disney e Marvel Studios.

Infatti, riporta Screen Rant, Gunn e Safran risponderebbero direttamente al boss di Warner Bros. Discovery David Zaslav, e a livello di autorità i due CEO sarebbero al pari di Mike De Luca e Pam Abdy, i nuovi nomi a capo di Warner Bros. Pictures Group, di Channing Dungey di Wrner Bros. TV e del CEO di HBO Max Casey Bloys.

Cosa ci riserverà, dunque, l'operato dei DC Studios? E quali sorprese ci aspettano? Lo scopriremo nei mesi a venire.