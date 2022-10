DC e Warner Bros., Ray Fisher commenta l'addio di Walter Hamada: "Ha fallito"

È un periodo di totale riorganizzazione in casa Warner Bros. Discovery, specialmente per quanto riguarda DC Films, e ora che Walter Hamada ha lasciato la compagnia, Ray Fisher ha voluto commentare quest'ultimo sviluppo.

L'attore di Justice League Ray Fisher, che nel DCEU ha vestito i panni di Cyborg, ha ampiamente criticato l'operato di Warner Bros. negli anni passati, e in particolare quello di Walter Hamada come Presidente di DC Films, e adesso non potrebbe essere più soddisfatto di un simile risvolto.

Justice League, Ray Fisher contro il presidente della DC Films Walter Hamada: "Nessun film se è coinvolto"

Hamada, a capo della divisione fin dal 2018, aveva firmato nel 2021 un contratto che gli avrebbe garantito la posizione fino al 2023, ma come riportava anche Deadline nelle scorse ore, questi sarebbe invece in procinto di lasciare Warner Bros. Discovery, da poco sotto l'egida di David Zaslav.

"Walter Hamada ha cercato di proteggere i suoi colleghi tossici e discriminatori. Ha fallito. Ha cercato di seppellirmi (me e l'indagine su Justice League) con delle bugie. Ha fallito" scrive Fisher in un tweet.

E continua: "È un prodotto del clientelismo di Hollywood. Spero che non dovremo più avere a che fare con i suoi simili. Si guarda avanti!".

I trascorsi tra Warner Bros. e Fisher sono tanti e noti a tutti, ma bisognerà vedere se questi nuovi sviluppi porteranno a un nuovo percorso dell'attore all'interno della compagnia e/o a un suo ritorno nei panni di Cyborg.

In casa Warner, intanto, continua la ricerca del Kevin Feige della DC. Chi la spunterà?