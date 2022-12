Ray Fisher accusa James Gunn di aver supportato Joss Whedon: la risposta del regista

Continua la crociata di Ray Fisher, interprete di Cyborg nello SnyderVerse, contro Joss Whedon e chi abbia supportato in passato il suo comportamento tossico sul set. Tra questi rientrerebbe anche James Gunn, nuovo co-CEO dei DC Studios, che a detta di Fisher ha supportato Wheedon mettendo il like a un tweet salvo poi cancellarlo.

"Il modo in cui James Gunn utilizzi una falsa eleganza su Twitter è davvero divertente. Prima supporta Joss Whedon, poi cerca di scusarsi e infine cancella il tutto prima di prendere il suo nuovi incarico con la DC. Evidentemente rifiutarsi di chiedere scusa per un comportamento tossico sembra essere una prassi lavorativa comune per la Warner Bros" ha dichiarato l'attore su Twitter.

A questo messaggio ha voluto rispondere in maniera molto diplomatica il regista sui social spiegando come la cancellazione dei post non dipendesse da lui: "Tutti i miei tweet si cancellano automaticamente ogni tot di mesi, Ray. Non ha nulla a che vedere con i messaggi nei tuoi confronti".

Nel frattempo Gunn dovrà lavorare duramente assieme a Peter Safran per dare una visione coesa al nuovo DC Universe che, stando ai primi annunci fatti, non sembrerebbe aver trovato l'approvazione dei fan.