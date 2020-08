Daydreamer trama 25 agosto 2020: Aylin cerca l'alleanza con Fabbri

Daydreamer torna martedì 25 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 ma la trama non porta buone notizie: la perfida Aylin cerca un'alleanza con Fabbri che metta alle corde Can.

Sanem si è vista letteralmente rubare sotto il naso le prove del complotto tra Aylin ed Emre, e non sa che c'è lo zampino, inconsapevole, di sua sorella. Nonostante tutto spera sempre nel perdono di Can.

Come anticipa il promo dell'episodio 50, nonostante le rassicurazioni della sua compagna, Emre non riesce a trovare pace, ma ancora non sa che Aylin ha in mente un piano: far rientrare lei ed Emre in azienda grazie a Fabbri. Organizza un pranzo con l'imprenditore francese e si mette d'accordo con lui per organizzare una festa, approfittando del party per mettere zizzania nel rapporto già compromesso tra Fabbri e Can. Intanto sia Aysun che Mevkibe si candidano come futuri presidenti dell'associazione di quartiere.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconta, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia