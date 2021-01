DayDreamer torna stasera su Canale 5: le anticipazioni del 26 gennaio 2021

DayDreamer torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con 3 episodi. Le anticipazioni del 26 gennaio 2021 lasciano supporre che il "sequestro" organizzato da Can per passare del tempo con Sanem potrebbe aver dato i risultati sperati, ma i due non hanno ancora fatto i conti con la cattiveria di mamma Huma.

Can, dopo aver "sequestrato" Sanem, la porta in montagna per cercare di ricostruire un dialogo con lei, ma Sanem, che non tollera la costrizione, si rifiuta di farlo. Can si allontana da casa per raccogliere la legna e la chiude in casa. Lei riesce a forzare la porta e fugge con una motoslitta, ma finisce la benzina e si ritrova sola tra i monti. Can riesce a trovarla e dopo ore di camminata, ormai al buio con Samem stremata, trova una casetta dove passare la notte.

Sull'altro fronte, CeyCey si ritrova incastrato in una proposta di matrimonio ad Ayhan, che sta già sbandierando la notizia per tutto il quartiere, che in realtà è frutto di un malinteso. A casa di Ayhan, insieme a Leyla e Osman, non trova il coraggio di spiegare l'equivoco e cerca di prendere tempo per il matrimonio, la stessa cosa fa Leyla, che non sembra molto convinta di sposare Osman.

Le cose tra Can e Sanem stanno iniziando a sistemarsi quando arrivano le telefonate di Polen e di Yigit... A complicare la situazione arriva Huma che, per mezzo dell'ignaro Emre, convince il figlio maggiore a tornare immediatamente in città.

Ceycey, al ristorante con Can, cerca di convincerlo a non partire per i Balcani, ma lui tergiversa. A fine serata, però, Can confessa il suo enorme amore per Sanem.