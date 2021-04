Daydreamer, appuntamento serale del 14 aprile 2021: le anticipazioni

Daydreamer - Le ali del sogno torna al suo appuntamento serale del mercoledì in questo 14 aprile 2021. Stasera su Canale 5 dalle 21:30 andranno infatti in onda ben tre nuovi episodi della soap con Can Yaman.

Le anticipazioni vedono i due protagonisti sempre più vicini, in campo sentimentale ma anche professionale.

Can e Sanem cercano di plasmarsi l'uno sull'altra e stravolgono alcuni loro atteggiamenti, per poi unirsi in un romantico ballo durante una serata trascorsa con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona dal vivo con alcuni suoi amici. Vista l'ora tarda, Can e Sanem decidono di passare la notte a casa di Leyla ed Emre.

Il giorno dopo Sanem, decisa a parlare con Cemal nonostante il parere contrario di Bulut, come anticipa il promo dell'episodio 148, e Can si presentano davanti al suo negozio. La ragazza riesce ad ascoltare, non vista, una sua telefonata con un interlocutore "misterioso" nella quale parla di un magazzino dove nascondere le creme clonate. Sanem e Can entrano nel deposito e riescono a portare via due barattoli di crema come prova. Avvertito da Volkan, Can chiede a Sanem di accompagnarlo in un bar, dove la ragazza trova Cemal insieme a Yigit. Il ragazzo si giustifica dicendole che è lì per proteggerla da Cemal. Sanem sembra confusa e Can deluso, temendo di non essere creduto anche questa volta, si avvia verso l'auto, ma la ragazza, dopo aver intimato a Yigit di restare fuori dalla sua vita privata, lo rincorre e lo bacia.

Mentre l'agenzia è alle prese con la campagna per uno yachting club, prima Sanem cerca Can che è sparito; e poi Can cerca Sanem sparita a sua volta. Nel caso di Can si tratta del fatto che insieme a Bulut hanno fatto chiudere per irregolarità legate alla licenza il negozio di Cemal, concorrente sleale di Sanem. Nel caso di Sanem del fatto che ha ricomprato la barca di Can, presa dal rimorso che con quella lui possa aver venduto la sua libertà.

Intanto Nihat è alle comiche prese con la ferrea dieta impostagli da Mevkibe e Melahat, ma è sua figlia Leyla a rischiare di cadere in quello che ormai è il vizio di famiglia, come anticipa il promo di un nuovo episodio.