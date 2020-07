Daydreamer - Le ali del sogno trama 9 luglio 2020: Can e Sanem in trappola

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che Can e Sanem finiranno insieme in trappola nell'azienda della zia.

Sanem e Can si occupano della campagna di Remide ma finiscono per rimanere chiusi dentro la sua azienda. Dopo aver passato una notte turbolenta, tra sguardi e cose non dette, Can informa Sanem che partirà presto per l'estero. Prima che la ragazza entri a casa, le lascia un regalo. Sanem colpita dal gesto e desiderosa di non perderlo, decide di giocarsi il tutto e per tutto e di rivelare a Can la verità. Si reca quindi a casa sua per raccontargli tutto e spiegargli i suoi comportamenti ma anche per rivelargli tutto il suo amore. A casa del Divit, però, trova una brutta sorpresa, come la clip con le anticipazioni aveva già svelato: la sua fidanzata Polen, una donna bellissima con cui pensa di non poter competere.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.