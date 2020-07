Daydreamer - Le ali del sogno trama 8 luglio 2020: Can cade nella trappola di Aylin

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 8 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45. La trama prospetta un nuovo tranello di Aylin, in cui Can cade in pieno.

Sanem, finito il lavoro a casa di Can, si congeda ma, come dimostra chiaramente anche il promo dell'episodio 21, i due ragazzi non riescono più a nascondere la reciproca attrazione. Aylin, in difficoltà, decide di rivelare a Can la verità sul suo rapporto con Emre. Il fotografo, dopo l'incontro con la perfida rivale, convince il fratello a darle un'altra opportunità. Il ragazzo accetta a patto che tra lui e la fidanzata cominci a esserci massima sincerità. Can, avendo creduto alle parole della bella Aylin, non sospetta neppure di essere caduto nell'ennesima trappola...

Intanto in azienda arriva Remide, la zia dei Divit, nonché proprietaria dell'azienda di polli. La signora ha le idee molto chiare sulla campagna da seguire e un carattere molto particolare, ma Sanem sembra riuscire magicamente a conquistare la sua simpatia.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.