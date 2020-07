Daydreamer - Le ali del sogno trama 31 luglio 2020: la dichiarazione improvvisa di Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 31 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa un nuovo screzio tra Can e Sanem, che si concluderà però nel migliore dei modi.

Can e Sanem cercano il quartiere perfetto per le riprese della sceneggiatura di Daydreamer ma le loro opinioni sono divergenti tanto che finiscono per avere durissimo scontro, che li porta a dirsi addio. Deren, è sconvolta dalla scelta di dare un ufficio ad Aylin e i rapporti tra le due diventano sempre più tesi sia sul set che fuori. Le due non riescono a trovare un accordo. Leyla, gelosa di Osman, cerca di allontanare Guliz da lui e arriva a "minacciare" addirittura la sua collega.

Come mostra il promo dell'episodio 38, i genitori di Sanem chiamano Halil per estinguere il debito che credono Sanem stia paganado a rate con il suo stipendio. L'uomo riuta i soldi...

Nel frattempo Sanem, sbollita la rabbia, sente il bisogno di scusarsi con Can: quando lui torna a casa, la trova in giardino ad attenderlo ma soprattutto non sa che sta per assistere alla prima dichiarazione della ragazza.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.