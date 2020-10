Daydreamer - Le ali del sogno trama 3 ottobre 2020: Emre spezza il cuore di Leyla per colpa di Aylin

Daydreamer - Le ali del sogno torna sabato 3 ottobre 2020 su Canale 5 alle 14:40 con due episodi e la trama anticipa che nella vita di Emre torna la perfida Aylin, con conseguenze drammatiche per la sua relazione con Leyla.

Emre e Leyla, stanno vivendo una storia d'amore e tutto sembra filare liscio fino a quando Aylin li vede baciarsi, come anticipa il promo dell'episodio 73, e quindi, gelosa, ricatta Emre: se lui non lascia immediatamente Leyla allora lei farà ascoltare a Can la registrazione tra Fabbri, Mine e loro due, dove si sentono complottare alle spalle di Can. Emre, temendo di compromettere la pace da poco ritrovata con suo fratello, lascia Leyla.

Sanem finalmente trova il coraggio di parlare con sua madre riguardo il suo rapporto con Can. Mevkibe si arrabbia molto, ma evita di parlarne con Nihat, in qualche modo sembra accettare la situazione e si ripropone di andare a parlare con Can, per capirne le intenzioni. A questo punto, Can è libero di farlo sapere a tutti e i primi con cui lo fa, sono i suoi dipendenti, che stanno facendo troppi pettegolezzi. Ma la goffa Sanem ne combina un'altra delle sue: rompe una delle due pietre del suo nuovo fidanzato...