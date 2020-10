Daydreamer - Le ali del sogno trama 25 ottobre 2020: Huma minaccia Sanem e Leyla

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, domenica 25 ottobre 2020 su Canale 5 alle 16:30 con un episodio e la trama anticipa che l'arrivo di Huma, la mamma di Can ed Emre, prospetta tempi duri per le sorelle Aydin.

Huma è tornata in agenzia e cerca di far valere il suo peso azionario, umiliando Sanem e Leyla, provocando l'ossequiosità di Deren e Ceycey, come mostra il promo dell'episodio 82, e il fastidio di Can. Ayhan incarica Ceycey di vegliare su Leyla ed Emre, sospettosa che fra loro ci sia qualcosa, e preoccupata per Osman, con cui Leyla sta flirtando.

Fabbri non è riuscito a realizzare il suo profumo e sospetta che Sanem gli abbia dato la formula sbagliata. Così la Aydin deve recarsi da lui ma viene vista da Emre. Sarà il fratello di Can a fare la spia? Qualcuno infatti informa Max e Ceyda del nuovo progetto commerciale di Fabbri e i due si recano da Can per informarlo.

Nel quartiere di Sanem e Leyla, intanto, Nihat dorme ancora in negozio e Mekvibe lo alletta con i sarma che porta anche a Can in agenzia, dove ha un velato scontro con Huma.

Muzaffer, suggestionato da Huma, prospetta a Nihat favolistici affari immobiliari.