Daydreamer - Le ali del sogno trama 23 giugno 2020: Sanem ed Emre cercano di sabotare Can ma...

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 23 giugno 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama parla di un nuovo tentativo di sabotaggio di Emre ai danni di Can, ma un angelo custode inconsapevole rimette tutto in ordine prima che sia troppo tardi.

Emre ha dato a Sanem un importante compito: deve sabotare l'ispezione che avrà luogo a breve nell'azienda di Can. Per farlo, chiede ad Ayhan di procurare un topo e di liberarlo furtivamente nel momento in cui i tecnici designati devono valutare le condizioni igieniche dell'agenzia pubblicitaria. Il piano condizionerà la commissione designata e scatena il panico tra i dipendenti. Leyla però, ignara delle macchinazioni di Emre, fa fallire il piano.

Sanem, in vista dell'ispezione, allestisce una sala relax. Deren la denigra e vanifica tutti i suoi sforzi. Can viene a saperlo e raggiunge Sanem in lacrime nella sala relax. Nonostante avesse finto fino a quel momento di ignorarla, come anticipa anche il promo dell'episodio 10, tra i due c'è un momento di tenerezza, ma Sanem rimane sulla difensiva.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.