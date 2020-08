Daydreamer - Le ali del sogno trama 20 agosto 2020: Sanem disperata per la rottura con Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 20 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che Sanem è letteralmente disperata per la fine della relazione con Can.

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 20 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama delinea già un'immagine di Sanem in preda alla disperazione per la fine della relazione con Can.

Emre ha ammesso di aver tentato di corrompere un dirigente della YRT, ma si giustifica dicendo di averlo fatto per il bene dell'azienda. La voce del fallito accordo purtroppo sta già facendo il giro dei clienti... La Fikri Harika è sull'orlo del fallimento. I rapporti fra Can e Sanem sono pessimi. Sanem è disperata e prova a recuperare scrivendogli una lettera. La missiva impegna la ragazza tutta la notte e i suoi genitori, non vedendola tornare, si allarmano e denunciano la sua scomparsa.

Quando fanno ritorno a casa, però, la ritrovano nel suo letto, cosa che manda la mamma su tutte le furie.

Sanem però ha qualcosa di più importa di cui occuparsi: in maniera del tutto inattesa, infatti, potrebbe essere proprio lei a salvare l'agenzia ormai sull'orlo del baratro...

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.