Daydreamer - Le ali del sogno trama 18 ottobre 2020: il patto di Sanem e Fabbri

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, domenica 18 ottobre 2020 su Canale 5 alle 16:20 con due episodi e la trama anticipa qualcosa che non farà affatto piacere a Can.

Leyla reputa quello che ha visto tra Aylin ed Emre sufficiente per interrompere, al momento, ogni rapporto con il Divit. E per scatenare la sua gelosia, decide di dare a Osman una possibilità. Emre è fuori di sè dalla rabbia, ma non è il solo... Nihat e Mevkibe continuano a litigare: l'uomo non accetta che la moglie gli abbia tenuti nascosti dettagli tanto importanti sulla vita privata delle figlie. I due non riescono a fare pace ma quella davvero in difficoltà è Sanem.

Moti in agenzia hanno cominciato a vociferare circa una sua indiretta colpevolezza rispetto a quanto capitato a Can. Per far uscire il suo fidanzato dal carcere, la ragazza cerca un punto di incontro con Fabbri, pur essendo perfettamente cosciente del sacrificio che l'attende: la cessione dei diritti sul suo profumo.

La cosa non piacerà per niente a Can, e Sanem non immagina neppure le conseguenze di quello che era solo un estremo gesto d'amore.