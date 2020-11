Daydreamer - Le ali del sogno trama 15 novembre 2020: inattesa alleanza tra Sanem e Deren

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, domenica 15 novembre 2020 su Canale 5 alle 16:20 con un episodio e la trama anticipa che per Sanem e Deren è arrivato il momento di collaborare per il bene dell'agenzia.

Sanem decide di riunire tutta la squadra creativa della Fikri Harika a casa sua. Il progetto è segreto, anche per Can. La missione è ardua: in 24 ore i ragazzi dovranno creare una nuova campagna e molto presto la concentrazione viene meno.

Per fortuna, l'arrivo di Muzaffer porta spensieratezza e voglia di fare e persino Deren si lascia andare a un ballo sfrenato e a un po' di tenerezza verso Sanem, che rimane piacevolmente sorpresa.

Qui il promo dell'episodio 89 di Daydreamer.

Il giorno seguente i ragazzi e Sanem, carichi di emozione, presentano la campagna a Can, che rimane molto colpito e si complimenta con tutti. Inoltre, si scusa per essere stato sgarbato con Deren. Can e Sanem, una volta soli, si lasciano andare a un momento di relax e tenerezza, ma dopo poco arriva la signora Huma a rompere l'incantesimo... La perfida madre di Can ha un asso nella manica: ha richiamato Polen, convinta che la sua presenza possa convincere il figlio a lasciar perdere Sanem.