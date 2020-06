Daydreamer - Le ali del sogno trama 11 giugno 2020: una brutta sorpresa per Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, giovedì 11 giugno 2020, su Canale 5 alle 14:45 ma la trama della puntata non porta buone notizie per Can, il fotografo interpretato da Can Yaman.

Dopo il gran gala per i 40 anni dell'azienda, sconvolto dalla scenata dell'ex dipendente Aylin, Metin, l'avvocato del signor Aziz, svela a Can la vera ragione della crociera del padre e della sua volontà di andare in pensione anticipatamente: il signor Divit non gode di buone salute ed è convinto che qualcuno stia cercando di sabotare la sua agenzia dall'interno. Suo padre si aspetta dunque che proprio Can voglia prendere le redini dell'azienda di famiglia per portarla in salvo.

Non mancheranno, però, i momento romantici che ogni soap degna del nome deve regalare al suo pubblico: stiamo per assistere al primo vero incontro, al buio, tra l'affascinante Can e Sanem.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile dal 10 giugno in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.