Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 7 maggio 2021: una nuova rivale in amore per Sanem?

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di venerdì 7 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni tengono ancora una volta Sanem sulla corda, questa volta per colpa di una nuova, potenziale rivale in amore.

Mentre tutti i dipendenti della Fikri Harika si affannano alla ricerca di qualcuno che possa impersonare Arthur Capello, Sanem trova un certo Hayati Tokmak, un attore di teatro che corrisponde a tutte le caratteristiche elogiate da Leyla.

Dopo uno scambio di persona, Deren, Muzaffer, Cengiz, Can e Sanem conoscono la bella Ayca, la figlia del signor Asim, un'amante della natura, dei viaggi e dello sport, una specie di Can al femminile! La gelosia di Sanem si scatena immediatamente: ora Ayca è una sua rivale in amore.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 7 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.