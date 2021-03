Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 31 marzo 2021: Deren diventa modella per amore di Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 30 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e fin dalle anticipazioni sappiamo che Deren si troverà costretta a prestare la propria immagine per le creme di Sanem.

Trovato il logo per i nuovi prodotti, infatti, si procede a sceneggiare uno spot pubblicitario. Un "fangoso" incidente occorso a Deren, e la solita idea balzana di Muzaffer, suggeriscono a Sanem di mettere al centro dello spot Deren stessa, nel ruolo della regina Cleopatra.

Lei non pare entusiasta della trovata ma, anche per tenere calma Sanem, che nel frattempo ha ripreso a parlare con gli animali, Deren alla fine accetta.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 31 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.