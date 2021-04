Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 28 aprile 2021: un intruglio di erbe salverà la memoria di Can?

Nelle anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, che torna mercoledì 28 aprile 2021 alle 16:35 su Canale 5, Mevkibe potrebbe aver trovato il rimedio per la memoria di Can.

Scopriamo infatti cosa stava facendo Mevkibe, con l'aiuto di Melahat: preparare un the miracoloso che dicono capace di far ritornare la memoria alle persone! Il problema è convincere Can che quello strano intruglio di erbe non sia tossico. Il the, infatti, ha un colore strano e un sapore disgustoso. Muzzafer tenta di farlo bere al bel Divit ma lui lo rifiuta, come mostra il nuovo promo dell'episodio 153. Ci provano anche CeyCey e Sanem ma entrambi con scarsissimi risultati.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 28 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.