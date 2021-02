Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 26 febbraio 2021: Yigit sull'orlo di una crisi per via di Huma

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 26 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:35, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Le anticipazioni mostrano Yigit stanco della bugia di Huma e pronto a far cadere la maschera della Divit.

Yigit mostra i primi segni di cedimento: è stanco di fingersi invalido, ma Huma lo persuade a continuare la messinscena poichè secondo lei Sanem sta crollando psicologicamente e presto si innamorerà di Yigit. Nel frattempo, Aziz ha una piacevole sorpresa: dopo molti anni incontra nuovamente il suo primo amore, Mihriban, la proprietaria del terreno dove attualmente Sanem e Deniz vivono.

A casa Aydin intanto, Emre e Leyla fanno colazione con Nihat e Mevkibe che vorrebbero invitare Aziz a cena, come mostra il promo dell'episodio 127.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 26 febbraio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.