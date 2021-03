Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 23 marzo 2021: il segreto di Bulut salva la Fikri Harika

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 23 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e le anticipazioni annunciano che Bulut nasconde un segreto, molto utile.

Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz vengono portati via dalla polizia. Sarà Bulut a farli scarcerare, come anticipa il promo dell'episodio 139. L'uomo si presenta in completo elegante dal commissario di polizia dichiarandosi l'avvocato del gruppo e presentando i documenti che dimostrano la loro innocenza, consentendone la liberazione.

Sanem e Can tornando alla tenuta vengono a sapere dell'irruzione della polizia a seguito della denuncia di Cemal.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 23 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.