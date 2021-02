Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 23 febbraio 2021: qualcuno tende una trappola a Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 23 febbraio 2021 con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:35, e le anticipazioni parlano di una trappola in cui Can e Sanem sono cascati.

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 23 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:35, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Le anticipazioni parlano di una trappola che qualcuno ha teso a Can e Sanem, anche se a fin di bene.

Aziz ha attirato suo figlio in città fingendo di stare male ha messo anche al corrente Remide delle ragioni che l'hanno portato a vendere l'agenzia e del suo piano per riavvicinare Can e Sanem. Insieme si dirigono verso la tenuta per vedere cosa succede e scoprono che Sanem è diventata azionista, quasi inconsapevole, della Fikri Harika, come mostra il promo dell'episodio 125.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 18 febbraio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.