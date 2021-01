Daydreamer - Le ali del sogno, le anticipazioni del 21 gennaio 2021: Leyla in crisi con Osman

Daydreamer - Le ali del sogno torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con 3 episodi e la trama del 21 gennaio 2021 anticipa che Leyla, spinta da Sanem a fare chiarezza nei suoi sentimenti, potrebbe dire definitivamente addio alla storia con Osman.

CeyCey tende una trappola a Can e Sanem: con l'aiuto di Ayhan e Deren li chiude in una cella frigorifera. Secondo il ragazzo, l'esperienza li speingerà a chiarire e a tornare insieme... Niente di più sbagliato! Sanem e Can litigano furiosamente e sono decisi a prendere ognuno la propria strada.

Yigit intanto è felicissimo di accogliere Sanem nella sua azienda e, come spera, nella sua vita. Anche Leyla, dopo un battibecco con Emre, si dimette dalla Fikri Harika e viene assunta da Yigit.

Chi gode di tutta la situazione è Huma, che si congratula con Polen per la perfetta riuscita del piano. Ma c'è un piccolo intoppo: l'art director che avrebbe dovuto lavorare al libro di ricette, pubblicato da Yigit, si dimette, così toccherà a Can prendere il suo posto: Sanem e Can si ritrovano ancora una volta a a lavorare insieme.

Nel frattempo Osman porta Leyla a vedere un appartamento in vista del matrimonio, ma la ragazza non riesce a nascondere un certo malumore...

Yigit sollecita Sanem a lavorare al suo romanzo, in vista della pubblicazione, ma i pensieri della ragazza sono ancora tutti rivolti a Can. Per il Divit la situazione è identica, così decidono di sentirsi per telefono, fingendo però di aver superato bene la rottura, cosa che accende la gelosia di Sanem.

Anche Leyla è in crisi: nonostante la promessa di matrimonio, si è ritrovata istintivamente a rifiutare un bacio di Osman, cosa che l'ha spinta a capire che ha mai smesso di vederlo solo come un amico.