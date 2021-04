Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 21 aprile 2021: Can diventa l'insegnante di Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di mercoledì 21 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni Sanem è decisa a fare il grande passo, ma ha bisogno prima di imparare molte cose.

Nonostante i suoi genitori non abbiano reagito come sperato alla notizia della sua partenza, e soprattutto alla notizia ufficiale del ritorno di fiamma con Can, la Aydin non si scoraggia e pensa di partire comunque.

Ma prima di affrontare il viaggio, vuole imparare i rudimenti della navigazione e chiede a Can di darle lezioni di nautica. Nonostante un iniziale scetticismo, Can si presta a farle da insegnante e ad aiutarla a memorizzare i termini nautici... Ma deve constatare che almeno in questo Sanem è un completo disastro.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 21 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.