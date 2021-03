Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 19 marzo 2021: CeyCey, Deren e gli altri finiscono in carcere!

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 19 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e le anticipazioni sono allarmanti a dir poco per i dipendenti della Fikri Harika.

Can e Sanem sono in barca insieme e si godono il momento, come anticipa il promo dell'episodio 138. La vicinanza forzata scioglie le riserve di lei che, dopo una battuta di pesca e un pranzo frugale, cede e si scusa con lui per aver cercato di cambiarlo quando ancora stavano insieme. Sulla spinta delle parole di Sanem, anche Can si scusa e i due si riconciliano con il loro passato, ignari di quanto sta succedendo alla tenuta.

La moglie di Ceren, infatti, ha denunciato la Fikri Harika per produzione e vendita di creme contraffatte.

Quando la polizia fa irruzione nella tenuta di Mihriban, CeyCey, Muzzo, Deren e Deniz ne esono in manette!

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 19 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.