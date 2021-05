Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 19 maggio 2021: gli affari di Sanem sono a rischio

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di mercoledì 19 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni Sanem, già finanziariamente nei guai con la Fikri Harika, rischia di vedere fallita la campagna creme.

Selim, che è sempre alle prese con continui problemi economici, è venuto a conoscenza della cospicua fortuna ereditata da Melahat. Come da copione, archiviata Huma, che non potrebbe garantirgli la stabilità finanziaria per via della cattiva situazione dell'azienda di famiglia, si mostra molto interessato alla vicina di casa degli Aydin. Qualcuno metterà in guardia la povera Melahat, ancora incredula per quanto le è capitato? Nel frattempo, la campagna creme di Sanem è a rischio per l'agguerrita concorrenza di "Dream reklam" che crea una serie di problemi.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 19 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.

Per Daydreamer - Le ali del sogno si tratta delle ultime puntate: la soap dovrebbe concludersi ufficialmente venerdì 28 maggio.