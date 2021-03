Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 15 marzo 2021: figlio in arrivo per Leyla ed Emre?

Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni annunciano che potrebbe molto presto arrivare un bambino.

Leyla ed Emre infatti decidono che è giunto il tempo di avere un figlio e soprattutto di trovare una casa tutta per loro, viste le continue intromissioni di Nihat e Mevkibe nella loro quotidianità, come dimostra anche il promo dell'episodio 136. Questo getta nello sconforto i genitori di lei.

Yigit chiede ancora una volta a Sanem di sposarlo, ma la ragazza, aiutata da Cengiz e da Muzaffer, prende ancora tempo...

La soap turca con Can Yaman, che tornerà lunedì 15 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.