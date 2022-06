Day Shift: first look del film Netflix di vampiri con Jamie Foxx

Durante la Geeked Week di Netflix è stato rivelato anche il first look di Day Shift, film di vampiri interpretato da Jamie Foxx.

Durante la Geeked Week di Netflix è stato rivelato anche il first look di Day Shift, film di vampiri interpretato da Jamie Foxx.

Prodotto da Chad Stahelski, Day Shift racconta la storia del personaggio interpretato da Jamie Foxx, un padre operaio che cerca di offrire alla propria figlia una vita di qualità all'interno della San Fernando Valley. Tuttavia, la situazione si complica a causa dei vampiri!

Il cast di Day Shift non si avvale soltanto di Jamie Foxx ma anche degli straordinari nomi di Dave Franco e Snoop Dogg. A far parte del cast sono anche Scott Adkins, Meagan Good, Karla Souza, Eric Lange, Zion Broadnax, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Steve Howey e C.S. Lee.

Il video in questione non offre soltanto la possibilità di dare un first look alle prime scene ma anche di ascoltare Jamie Foxx direttamente dal backstage. Day Shift sarà distribuito su Netflix il prossimo 12 agosto.