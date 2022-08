Day Shift: A caccia di vampiri, su Netflix in streaming da oggi

Debutta in streaming su Netflix il film Day Shift: a caccia di vampiri, con star Jamie Foxx, disponibile da oggi 12 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Debutta in streaming su Netflix il film Day Shift: a caccia di vampiri, con star Jamie Foxx, disponibile da oggi 12 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Prodotto da Chad Stahelski, Day Shift racconta la storia del personaggio interpretato da Jamie Foxx, un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

Locandina di Day Shift - A Caccia di Vampiri

Tra gli interpreti della commedia a tinte sovrannaturali ci sono anche Dave Franco e Snoop Dogg. A far parte del cast sono anche Scott Adkins, Meagan Good, Karla Souza, Eric Lange, Zion Broadnax, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Steve Howey e C.S. Lee. Nel 2022 Jamie Foxx arriverà su Netflix con un altro progetto, They cloned Tyrone diretto da Juel Taylor (sceneggiatore di Creed II), in cui interpreta uno dei tre improbabili protagonisti, alle prese con una serie di eventi inquietanti che li spinge verso una nefasta cospirazione governativa.