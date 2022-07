Day Shift: Jamie Foxx è un cacciatore di vampiri nel trailer del film Netflix

Il 12 agosto arriverà su Netflix il film Day Shift - A caccia di vampiri e online è stato condiviso il trailer del progetto con star Jamie Foxx.

Nel video si vede infatti quello che accade quando un uomo deve cercare di guadagnare più soldi peer mantenere la figlia e assicurarle un futuro migliore, decidendo così di lavorare come cacciatore di vampiri. La situazione, tra uccisioni sanguinolente e battute sulla saga di Twilight, non sembra però delle più semplici.

Prodotto da Chad Stahelski, Day Shift racconta la storia del personaggio interpretato da Jamie Foxx, un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

Tra gli interpreti della commedia a tinte sovrannaturali ci sono anche Dave Franco e Snoop Dogg. A far parte del cast sono anche Scott Adkins, Meagan Good, Karla Souza, Eric Lange, Zion Broadnax, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Steve Howey e C.S. Lee.