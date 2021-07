Day of the Dead: il trailer della serie SYFY ispirata a Il giorno degli zombi di George Romero

Svelato il primo trailer della serie SYFY Day of the Dead, ispirata al cult di George Romero Il giorno degli zombi.

SYFY ha presentato al San Diego Comic-Con@Home il primo trailer di Day of the Dead, serie horror basata sul classico di George A. Romero Il giorno degli zombie. Il trailer non mostra solo il viaggio sanguinoso e pieno di zombi narrato nello show serie, ma rivela anche la data di uscita fissata per ottobre.

Al centro di Day of the Dead, sei sconosciuti cercano di sopravvivere alle prime 24 ore di un'invasione di non morti. L'ode ai famosi mangiatori di carne di Romero ci ricorda che a volte tutto ciò che serve per riunire le persone è un'orda di zombi affamati che cercano di farli a pezzi.

Nel cast di Day of the Dead troviamo Keenan Tracey, Daniel Doheny, Natalie Malaika, Kristy Dinsmore e il nuovo arrivo Morgan Holmstrom. La serie è scritta da Jed Elinoff e Scott Thomas. Steven Kostanski produce lo show e ha diretto i primi quattro episodi.

