Dax Shepard ha scoperto che sua moglie Kristen Bell ha quasi avuto una relazione con John Stamos

Dax Shepard ha scoperto, durante la nuova puntata del suo podcast, che sua moglie Kristen Bell ha quasi avuto un appuntamento con John Stamos prima di incontrarlo.

La star della serie Gli amici di papà ha svelato quanto accaduto poco dopo il suo divorzio, sorprendendo il collega.

John Stamos, durante una puntata di Armchair Expert, ha raccontato: "Avevo da poco divorziato e c'era una premiazione, un party o un after party, un evento... Il mio pubblicista, Lewis K., mi ha detto 'C'è questa ragazza che vuole incontrarti. Devi incontrarla. Ama il teatro, è divertente, stareste benissimo insieme'. Era Kristen".

Dax Shepard ha quindi reagito esclamando: "Oh no, stai scherzando!".

Veronica Mars: Kristen Bell nella premiere del revival

Il divorzio di Stamos da Rebecca Romijn è avvenuto nel 2005 e, all'epoca, Kristen Bell era una ventenne, mentre John era un quarantenne. L'attore ha quindi ammesso: "Quindi ho detto: è adorabile, è grandiosa, sono troppo vecchio. Ero semplicemente così altero e ho pensato: 'Sono vecchio, non so quanti anni abbia lei'".

Shepard ha aggiunto: "Kristen ha cinque anni meno di me, quindi è 17 anni più giovane di te. Sarebbe meno giovane della tua moglie attuale".

Stamos ha quindi reagito all'osservazione ammettendo che forse, nel corso del tempo, ha superato l'approccio negativo alla differenza di età.