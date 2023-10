John Stamos: 'Una babysitter ha abusato di me quando ero piccolo'

John Stamos ha svelato di essere stato vittima di abusi sessuali quando era un adolescente, un'esperienza che lo ha lasciato con dei sentimenti con i quali "non avrebbe dovuto fare i conti". La star de La giostra umana ha rotto il ghiaccio riguardo al suo trauma nel memoir intitolato "If You Would Have Told Me".

Durante un'intervista pubblicata dalla rivista People, l'attore ha rivelato che aveva precedentemente considerato di affrontare l'argomento durante un evento pubblico: "Ho iniziato a scrivere dell'episodio per un discorso che avrei fatto per accettare un premio di un associazione che lotta contro gli abusi su minori. Poi ho pensato: 'No, stasera non si tratta di me. Si tratta dei bambini. Lo metterò da parte finché non sarà il momento giusto'".

Stamos ha affermato che l'incidente ha avuto luogo quando aveva circa 10 o 11 anni: "Voglio dire, lo sapevo, è sempre stato parte di me... è come se lo ricordassi solo vagamente. È sempre stato lì, ma l'ho messo da parte come fanno tante le persone. Erano sentimenti con cui non avrei dovuto fare i conti a quell'età. Ricordo che quando accadde pensai che la cosa migliore sarebbe stata giocare a fare il morto, affinché smettesse il prima possibile".

John Stamos e Jayma Mays nell'episodio Sexy di Glee

"Non ne ho parlato molto nel libro perché non volevo che i titoli dei giornali fossero su quello, e non volevo che il libro parlasse solo di quello. È stata solo una pagina della mia vita ma ho sentito che dovevo parlarne", ha spiegato John Stamos. "Avevo intenzione di scrivere una storia eroica inizialmente, ma mentre lo facevo ho pensato: 'No, racconterò una storia umana'."