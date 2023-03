Gli amici di papà: John Stamos provò a far licenziare le gemelle Olsen

Gli amici di papà, sit-com andata in onda dal 1987 al 1995, è lo show che ha portato John Stamos ad essere conosciuto dal grande pubblico. Ma ciò che potrebbe sorprendere i fan è che l'attore cercò di far licenziare Mary-Kate e Ashley Olsen.

In Gli amici di papà, John Stamos ha indossato i panni di Jesse Katsopolis ed è rimasto nel cuore di molti proprio grazie a quella interpretazione. Secondo quanto riportato da Yahoo, nel corso degli anni l'attore ha parlato del legame creatosi con il resto del cast, incluso quello con le gemelle Olsen.

Nel gennaio 2015 la pellicola per il piccolo schermo The Unauthorized Full House Story, presentata in anteprima su Lifetime, ha mostrato cosa accadeva dietro le quinte della famosa sit-com. All'interno del film John Stamos (interpretato da Justin Gaston) cerca di convincere i produttori a licenziare le gemelle Olsen perché non riusciva a vederle nel ruolo di Michelle Tanner.

Nonostante Stamos abbia spesso parlato del suo rapporto con le gemelle, sembra che la cosa sia realmente accaduta. L'attore rilasciò alcune dichiarazioni, secondo quanto riportato da EW dichiarando: "E' vero che le gemelle Olsen piangevano molto. Ed era molto difficile girare una scena. Quindi ho detto, con un gesto, 'Portatele fuori'. In realtà è accurato al 100%".

Locandina di Gli amici di papà

Successivamente "i produttori hanno portato un paio di ragazzi dai capelli rossi. Ci abbiamo provato per un po' ma non ha funzionato. Quindi i produttori hanno riportato indietro le gemelle Olsen. E questa è la storia".

Alcuni anni dopo, dopo la morte di Bob Saget, John Stamos rivelò di non essere in contatto con le gemelle Olsen da molti anni, ma di aver sentito sempre la loro mancanza. Viene dunque da chiedersi: come sarebbe stata la sit-com senza le gemelle Olsen?