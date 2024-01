Rebecca Romijn sorpresa dalle dichiarazioni dell'ex John Stamos:'Incredibilmente scioccata'

La star di X-Men Rebecca Romijn ha dichiarato di essere rimasta molto sorpresa dalle affermazioni dell'ex marito John Stamos presenti nel memoir di quest'ultimo, If You Told Would Have Told Me.

Nel libro, pubblicato lo scorso ottobre, la star di Gli amici di papà ha raccontato di aver provato un senso di 'tradimento' durante il suo matrimonio con Romijn, alludendo ad un'infedeltà della moglie.

"Sono rimasta molto sorpresa da tutto questo, in realtà incredibilmente scioccata. Sono stata in qualche modo colpita da tutto questo di sorpresa. Ma non voglio aiutarlo a vendere i suoi libri basandomi su quei titoli. Quindi, è tutto ciò che voglio dire al riguardo" ha spiegato l'attrice nel corso dei Critics' Choice Award.

La reazione al memoir

A novembre, l'attuale marito di Romijn, Jerry O'Connell ha dichiarato:"L'ex marito di mia moglie ha recentemente scritto una biografia e si è riferito a mia moglie in modo negativo e molte persone della stampa mi hanno chiesto al riguarda. Sarebbe facile per me dire tipo 'Andate a farvi fo***re, come osate chiedermelo' ma in realtà attirerei l'attenzione su una situazione che non voglio alimentare. Ci sono bambini coinvolti, ragazzini adolescenti che leggono tutto su internet, quindi non voglio alimentare quel fuoco".

Rebecca Romijn e Jerry O'Connell si sono sposati nel 2007 e hanno due figlie gemelle di 15 anni mentre John Stamos si è risposato con l'attrice Caitlin McHugh nel 2018, con la quale ha avuto un figlio.