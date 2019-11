David Tennant sarà il famigerato serial killer Dennis Nilsen in una miniserie tv!

David Tennant interpreterà Dennis Nilsen in Des, miniserie in tre parti targata ITV incentrata su uno dei serial killer più famosi d'Inghilterra, autore tra gli anni Settanta e Ottanta di numerosi e brutali omicidi di giovani ragazzi.

David Tennant, noto per i suoi ruoli in Doctor Who, Broadchurch e Good Omens, sarà affiancato da Daniel Mays, il quale vestirà i panni del poliziotto che gli darà la caccia. Alla base di Des c'è il libro Killing for Company di Brian Masters, uno dei più noti scrittori inglesi specializzato in biografie di assassini, il quale ha passato molto tempo con Nielsen, prima che il criminale morisse un anno fa. A prestare sullo schermo il volto a Masters sullo schermo sarà Jason Watkins,

I 15 migliori film con serial killer

Lo script firmato da Luke Neal e ripercorrerà questa incredibile e scioccante vicenda che ha portato all'arresto di uno dei più pericolosi criminali inglesi e l'impatto emotivo che hanno avuto sulla società di quel periodo. Per anni, infatti, Nielsen è passato praticamente inosservato sino a quando i poliziotti non iniziarono ad indagare su numerosi frammenti di carne umana e di ossa che stavano intasando le fognature di Londra.

"David Tennant sarà brillante come Dennis Nilsen, e con Daniel Mays nei panni di Jay e Jason Watkins nei panni di Brian, questo ha un cast incredibile per portare questa storia sullo schermo", ha dichiarato il capo del dramma ITV Polly Hill, che ha commissionato la serie.