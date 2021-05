David Tennant reciterà con Emilia Clarke e Hugh Laurie in Il prodigioso Maurice

David Tennant è il nuovo arrivo nel cast di Il prodigioso Maurice Maurice, il film animato che verrà prodotto per Sky che aveva già tra i suoi protagonisti Emilia Clarke e Hugh Laurie.

L'adattamento del romanzo scritto da Terry Pratchett verrà distribuito su Sky Cinema e la piattaforma di streaming NOW nel corso del 2022.

La produzione del progetto, che verrà diretto da Toby Genkle e Florian Westermann, sarà curata da Studio Rakete e Red Star Animation.

In The Amazing Maurice si racconta la storia di un gatto rosso di strada, Maurice, che pensa a un modo per arricchirsi rapidamente imbrogliando un gruppo di topi autodidatti. L'inganno non viene come aveva pensato a causa dell'incontro con Malicia, una ragazzina che ama i libri e le avventure.

Nel cast del progetto ci sono David Tennant, Hugh Laurie, Emilia Clarke, Rob Brydon, Julie Atherton, la star di YouTube Joe Sugg, David Thewlis, Himesh Patel, Gemma Arterton e Hugh Bonneville.

La sceneggiatura è stata firmata da Terry Rossio.

David Tennant si è già immerso nel mondo creato dallo scrittore David Pratchett in occasione della serie Good Omens, in cui ha interpretato il demone Crowley.