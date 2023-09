Dark Harvest: un terrificante trailer per il nuovo horror diretto da David Slade

MGM ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Dark Harvest, horror diretto da David Slade e tratto dall'omonimo romanzo di Norman Partridge, che arriverà direttamente in streaming il prossimo 13 ottobre.

Dark Harvest è incentrato su una piccola città dove ogni anno, ad Halloween, un'entità soprannaturale chiamata Sawtooth Jack emerge dai campi di grano per seminare il terrore. Per combattere questo fenomeno, la città maledetta riunisce un gruppo di giovani per ucciderlo prima che la campana della chiesa suoni la mezzanotte. Tuttavia, questa potrebbe rivelarsi una battaglia molto difficile, dato che gli abitanti della città non solo devono affrontare Sawtooth Jack stesso, ma anche ciascuno di loro in una gara per vedere chi sarà l'unico vincitore.

Il trailer mostra efficacemente la premessa horror del film, sostenuta da un'azione incalzante e da uno scenario di Halloween adeguatamente tematizzato.

Il film è diretto da David Slade, già regista di Black Mirror: Bandersnatch, ed è scritto da Michael Gilio (Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri). Casey Likes recita nel film insieme a E'myri Crutchfield, Jeremy Davies, Elizabeth Reaser e Luke Kirby.