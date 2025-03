David Rivelazioni Italiane 2025: le dichiarazioni dei premiati dopo la cerimonia a Firenze

"Un onore e un riconoscimento per i giovani attori". Così i sei premiati hanno ringraziato l'Accademia dei David presieduta da Piera Detassis per la due giorni di formazione culminata nella consegna delle speciali statuette David di Donatello per le "Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars 2025", tenutasi presso la Sede Regione Toscana di Firenze alla presenza del Presidente Eugenio Giani.

La protagonista di Parthenope Celeste Dalla Porta, Carlotta Gamba, Tecla Insolia, la star di Tutto chiede salvezza Federico Cesari, Matteo Oscar Giuggioli, Mauro Repetto in Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883, ed Emanuele Palumbo sono i vincitori della seconda edizione del premio nato dalla volontà di Piera Detassis di premiare gli attori emergenti.

"Definirli promesse mi sembrava riduttivo, per questo abbiamo scelto il termine rivelazioni, perché sono già una bella realtà" ha dichiarato la Presidente dell'Accademia dei David. "I premiati vengono scelti con cura tra gli attori under 28. Questo limite d'età ha sollevato polemiche, ma a noi sembrava una scelta giusta. I casting e gli agenti aiutano a creare una piattaforma tra cui il comitato di selezione dei David sceglie i premiati". Detassis specifica poi di essere riuscita a realizzare il sogno di una premiazione indipendente "grazie alla Regione Toscana, perché la cerimonia dei David è già troppo affollata e alle rivelazioni non verrebbe data l'attenzione che meritano".

Pier Detassis e Stefania Ippoliti con i premi David Rivelazioni Italiane 2025

Le dichiarazioni dei premiati

Emozionati e soddisfatti i sei vincitori che hanno stretto tra le mani i David di Donatelli in dimensione ridotta ("Davidini") come li ha definiti Piera Detassis realizzati da BULGARI tra i flash dei fotografi.

Celeste Dalla Porta con in mano il premio David Rivelazioni Italiane

Celeste Dalla Porta, che ha incarnato la sirena partenopea al centro dell'ultima struggente pellicola di Paolo Sorrentino, ha aperto le danze dichiarandosi "incredula per il riconoscimento grandissimo, non posso che essere onorata e grata. Il premio consiste in due giorni meravigliosi in cui ho conosciuto grandi attori giovanissimi, ognuno col proprio pensiero. Sono emozionatissima, non me lo aspettavo. Questa per me è stata una bellissima sorpresa. dedico questo premio a tutte le persone con cui ho lavorato, perché il mio è un personaggio costruito da tantissime persone".

Sorride Federico Cesari, forte di successi di pubblico e critica come Skam Italia e le due stagioni di Tutto chiede salvezza. "Essere qui è un'emozione enorme, questo premio significa tantissimo per tutti noi come giovani interpreti" dice. _"Grazie per averci dato la possibilità di ricevere attenzione nei confronti dei giovani attori, ci incoraggia tanto. Due giornate di formazione come queste sono un'opportunità rara".

Reduce dal successo di Vermiglio, che ha mancato per un pelo l'ingresso nella cinquina degli Oscar per il miglior film internazionale, Carlotta Gamba ha ringraziato per "le belle parole e per la fiducia. Bello poter condividere il premio con attori come loro. Il cinema si fa in gruppo, siamo una comunità e sono felice di farne parte".

Matteo Oscar Giuggioli osserva il suo premio David Rivelazioni Italiane 2025

A ricevere il David è stato poi Matteo Oscar Giuggioli, che ha interpretato il giovane Muro Repetto nell'acclamata Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883. "Ci tenevo a ringraziare Piera Detassis per avermi regalato questo premio, sono particolarmente felice di riceverlo insieme a questi amici che stimo e rispetto" ha detto l'attore.

Tecla Insolia, attrice in ascesa dopo la partecipazione ai drammatici Familia e L'albero, oltre che alla serie di Valeria Golino L'arte della gioia, si è detta "onoratissima e molto emozionata. Un premio a inizio carriera sia importante; bisogna essere riconosciuti per far questo lavoro, potersi esprimere è essenziale".

A chiudere il sestetto un entusiasta Emanuele Palumbo, apparso in Californie, Nostalgia e nell'hit Mixed by Erry, che ha dedicato il premio "alla mia famiglia e ai giovani di Napoli. Tutti possiamo sognare e avere una seconda possibilità, anche chi proviene dai quartieri più difficili".