Oroscopo, Hanno ucciso l'uomo ragno: quale canzone degli 883 è perfetta per il tuo segno zodiacale?

I brani di Max Pezzali (e Mauro Repetto) sono brani immortali. E se in qualche occasione avete pensato che parlassero proprio a voi, forse, è per via dell'oroscopo. Curiosi di sapere qual è la hit perfetta per il vostro segno zodiacale?

Se dovessimo dare un volto agli anni Novanta, non potrebbe che essere quello di Max Pezzali e Mauro Repetto, alias gli 883. Il loro incredibile successo non era un caso allora e non è un caso oggi, che sono prepotentemente tornati in auge. E risiede in una parola: semplicità. Negli anni '90 il duo di Pavia (anche se l'abbandono di Repetto è una ferita ancora aperta per i fan) dava voce ai sogni, agli amori e alle speranze di ogni ragazzo di provincia. Oggi ricordano un po' a tutti la parte più spensierata di un'epoca fatta di giri in motorino, musicassette e bar di paese.

Elia Nuzzolo e Mattia Oscar Giuggioli

C'è chi ha cantato e continua a cantare a squarciagola le loro hit e chi mente. Con l'arrivo della serie tv di Sydney Sibilia, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 (su Sky e NOW), l'hype è alle stelle ed è tempo di riscoprire i classici che hanno reso grandi gli 883. Per farlo, quale miglior modo se non affidandoci all'oroscopo? Da Gli Anni a La regola dell'amico, da Rotta per casa di Dio a Sei un mito, scopriamo qual è la canzone ideale per ogni segno zodiacale.

Ariete - Hanno ucciso l'uomo ragno

Primo segno dello zodiaco, canzone più iconica della band: coincidenze? Niente affatto. Il segno dell'Ariete è combattivo e pieno di energia, sempre pronto a sfidare il sistema e lottare per ciò che ritiene giusto. O magari semplicemente per fare qualche sgarro a qualche industria di caffè. La storia di un eroe caduto, quindi, è ciò che più rispecchia l'impulso dell'Ariete di affrontare le ingiustizie, anche quando le probabilità sembrano contro di lui. Perché quel che è successo non lo fermerà, il crimine non vincerà.

Toro - La dura legge del goal

Max e Mauro in motorino

Pratico e realistico , il Toro non può che amare la filosofia de La dura legge del goal. Una canzone che parla di sfide e di resistenza. Il Toro lo sa che, proprio come il calcio, anche la vita è fatta di vittorie e sconfitte, che se non hai difese gli altri segnano e vincono. Ma sa anche che con costanza e determinazione è possibile raggiungere grandi risultati. La sua pazienza e il suo impegno lo rendono un vincente a lungo termine.

Gemelli - La regola dell'amico

La canzone che ha messo nero su bianco una volta per tutte la friendzone, facendo mettere il cuore in pace a milioni di adolescenti che hanno finalmente capito che se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai, non vorrai rovinare un così bel rapporto. Ma è sempre così? Chiedetelo a Billy Cristal in Harry ti presento Sally, o a Chandler e Monica. Se c'è un segno che sa mantenere un equilibrio tra amicizia e amore, quello è sicuramente il Gemelli. Con la sua natura leggera e giocosa questo segno sguazza letteralmente nell'ambiguità dei sentimenti.

Cancro - Come mai

Sensibile e profondo, il Cancro trova in Come mai la colonna sonora che fa da sottofondo alla sua vita. Le parole di questa canzone, intrise di nostalgia e dolcezza, sono il riflesso perfetto dell'emotività di questo segno. Sempre connesso ai suoi sentimenti per lui l'amore è una quotidiana guerra con la razionalità e lo vive in maniera totalizzante, riuscendo sempre a trasformare ogni esperienza in un ricordo indelebile.

Leone - Sei un mito

Chi nel lontano 1998 ha visto Jolly Blu, il film degli 883 oggi introvabile, sa che a scendere bella come non mai, con un body a balconcino che tiene su un seno che così non si era mai visto, è Sabrina Salerno. È lei a dare forma al mito, protagonista indiscussa, ammirata e venerata da tutti. Vi ricorda qualcosa? Praticamente l'incarnazione dei tratti principali del segno del Leone, che ama brillare e stare al centro dell'attenzione. Con il suo fascino innato e la sua aura magnetica, questo segno è nato per essere idolatrato.

Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, recensione della serie sugli 883: Max Pezzali e Mauro Repetto sono due di noi

Vergine - Gli anni

Il tempo passa per tutti, lo sai, nessuno indietro lo riporterà neppure noi. Gli anni non è solo una canzone, è uno stato mentale. Una specie di "sindrome del Millenial" che prima o poi colpisce tutti quelli che erano adolescenti negli anni '90. Questa hit non può che essere la prediletta della Vergine: un segno nostalgico e riflessivo, che tende a rimuginare sul passato di cui apprezza ogni secondo. Ma solo col senno di poi.

Bilancia - Un giorno così

Sul set della serie Sky

La Bilancia ama l'armonia e l'equilibrio, ma anche la bellezza della vita nelle sue cose più semplici e genuine. Un giorno così celebra proprio le piccole gioie della vita, quei perfetti attimi di felicità che riescono a cancellare centoventi giorni stron*i e cacciar via tutti gli sbattimenti. È proprio questa la canzone degli 883 che riesce a strappare sempre un sorriso al segno della Bilancia

Scorpione - Come deve andare

Spesso per lo Scorpione ci si sofferma solo sul suo aspetto più passionale e focoso, ma questo è un segno intenso che affronta le situazioni con una profondità emotiva unica. Come deve andare riflette la sua visione della vita: accettare le difficoltà con determinazione, affrontando tutto con la consapevolezza che alla fine tutto va come deve andare. O perlomeno così dicono.

Sagittario - Nord Sud Ovest Est

Avventuriero per eccellenza, il Sagittario non può che identificarsi in Nord Sud Ovest Est, una delle canzoni più dinamiche e adrenaliniche degli 883. Questo segno non conosce confini e vive con il desiderio costante di esplorare il mondo alla ricerca di qualcosa che forse neanche c'è. Una canzone che è un inno alla libertà, al viaggio fuori e dentro di sé: perfetta per un segno che non si ferma mai.

La nascita degli 883

Capricorno - Nessun rimpianto

Determinato, fermo, deciso. Il Capricorno è un segno zodiacale che guarda sempre avanti senza farsi distrarre dalle cose del passato. Mantenendo sempre il focus sui suoi obiettivi. È pratico e realistico e preferisce concentrarsi su quello che può costruire piuttosto che perdere tempo con i rimpianti. Solo certe volte capita che, appena prima di dormire, gli sembra di sentire il tuo ricordo che gli bussa e gli fa male un po'. Ma solo un po'.

Acquario - Rotta per casa di Dio

Dei 12 segni zodiacali l'Acquario è il più anticonformista e amante della libertà. Intesa non come fuga ma come punto più alto di consapevolezza di sé e del mondo. L'Acquario ha spesso la testa fra le nuvole, persa negli infiniti pensieri e idee che affollano la sua mente distraendolo dalla vita reale. Le cose importanti sembrano, a volte, scivolargli tra le dita e proprio per questo Rotta per casa di Dio è la sua canzone. Un gruppo di amici che si perde una festa ma ritrova la cosa più bella di tutte: l'amicizia. O per dirla con Max Pezzali, quattro deficienti a fare cazzate come non succedeva da un pacco di tempo.

Pesci - Una canzone d'amore

Ultimo segno e ultimo classico degli 883, ma certo non per importanza. I Pesci sono sognatori, dotati di una profonda immaginazione, sono romantici e idealisti. Se Una canzone d'amore parla di quell'amore che sfugge ma che rimane radicato nel cuore, ecco spiegato come mai è la canzone prediletta da questo segno. I Pesci tendono a idealizzare le relazioni e a vivere l'amore come un sogno a occhi aperti. Sono capaci di vivere nel ricordo di un amore passato e nella speranza di uno futuro e vorrebbero disegnare sulla lavagna del tuo cuore i sogni loro, creando una connessione indelebile.