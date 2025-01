Isabella Rossellini e il tenero ricordo di David Lynch. Quella volta che lo definì: "L'amore della mia vita"

Il 16 gennaio Hollywood ha pianto la perdita di uno dei suoi maestri più celebrati, David Lynch, scomparso all'età di 78 anni a causa di un enfisema. Tra i numerosi omaggi arrivati da colleghi e amici, anche Isabella Rossellini, attrice feticcio ed ex compagna del regista, ha voluto rendere omaggio alla sua figura.

Rossellini, che ha recitato in Velluto Blu e Cuore selvaggio di Lynch, ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae insieme al regista, in un momento di affetto. La didascalia recita: "L'ho amato tantissimo. Grazie per tutti i messaggi che mi state inviando in queste ore".

La storia d'amore tra Rossellini e Lynch

Già in una vecchia intervista a Die Zeit, Rossellini aveva descritto Lynch come "l'amore della mia vita". I due hanno avuto una storia d'amore intensa e complessa, durata circa dieci anni. Si incontrarono nel 1985 durante una cena con amici in comune, e poco dopo Lynch la scelse per il ruolo di Dorothy Vallens in Velluto Blu. Successivamente, la chiamò a recitare in Cuore selvaggio, film che vinse la Palma d'Oro a Cannes.

L'amore tra i due non si limitava al lavoro: Rossellini divenne una vera e propria musa per Lynch, ma la loro relazione, segnata da alti e bassi e dalle difficoltà legate agli impegni professionali, si concluse nel 1990, quando il regista incontrò Mary Sweeney.

David Lynch, quattro volte nominato agli Oscar, ha firmato opere straordinarie come Mulholland Drive, Eraserhead, The Elephant Man e la leggendaria serie Twin Peaks. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla famiglia, tramite un messaggio sui social: "È con grande tristezza che noi, la sua famiglia, annunciamo la morte dell'uomo e dell'artista David Lynch. Chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento difficile. Il vuoto lasciato da David è immenso, ma come diceva sempre lui: 'Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco'. È una giornata di sole, con il cielo azzurro che accompagna il suo cammino".

Velluto blu: Isabella Rosselini e David Lynch sul set del film

Lynch aveva ricevuto una diagnosi di enfisema. Secondo alcune fonti, il regista era stato costretto a lasciare la sua casa a causa dell'incendio di Sunset Fire, e la sua salute era peggiorata ulteriormente negli ultimi giorni.