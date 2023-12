David Lynch: la moglie chiede il divorzio al regista dopo 14 anni di matrimonio

David Lynch e la moglie Emily Stofle si sono lasciati. Stofle, 46 anni, ha chiesto il divorzio dal regista di Twin Peaks, 77 anni, dopo 14 anni di matrimonio secondo quanto riportato dai documenti del tribunale ottenuti da People.

Nella richiesta la moglie ha chiesto la custodia legale e fisica esclusiva della figlia Lula Boginia, di 11 anni. Emily chiede inoltre che Lynch abbia il diritto di visita, il mantenimento e le spese legali.

I rappresentanti di Lynch non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di People. Si tratta del quarto divorzio per il premio Oscar che precedentemente è stato sposato con Peggy Lynch dal 1967 al 1974, con Mary Fisk dal 1977 al 1987 e con Mary Sweeney dal 2006 al 2007 oltre ad aver avuto una famosa storia sentimentale con l'attrice Isabella Rossellini tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90.

La storia d'amore

L'ex coppia si è unita in matrimonio il 26 febbraio 2009. I due hanno collaborato al film Inland Empire del 2006 e alla serie Twin Peaks, sequel de I segreti di Twin Peaks.

In un'intervista del 2018 al Guardian il regista aveva rivelato di tendere a fare priorità al lavoro rispetto alla vita privata. "Bisogna essere egoisti. Ed è una cosa terribile. Non ho mai voluto sposarmi davvero, non ho mai voluto avere figli. Una cosa tira l'altra, ed ecco che si arriva a questo. Ho fatto quello che dovevo fare. Avrei potuto lavorare di più. Ci sono sempre così tante interruzioni" aveva detto il regista. Cosa confermata dalla moglie Stofle in un'intervista per il libro autobiografico di Lynch, Lo spazio dei sogni. "Dopo che ho avuto Lula, è scomparso nel suo lavoro, che è quello che fa,lavora ed è lì che trova la sua gioia", aveva detto la futura ex moglia. I due condividono una figlia di 11 anni di nome Lula.