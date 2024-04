David Lynch spera ancora di realizzare il film animato Snootworld, nonostante il rifiuto di Netflix

David Lynch ha parlato della possibilità di realizzare il film animato Snootworld, rifiutato da Netflix.

Il regista è tornato infatti a parlare del progetto, svelando che è alla ricerca di possibili finanziatori.

Le speranze del regista

Due anni fa David Lynch ha iniziato a scrivere la sceneggiatura di Snootworld insieme a Caroline Thompson, già nel team di autori di film Edward mani di forbice e The Nightmare Before Christmas.

Il filmmaker ha raccontato che aveva iniziato a pensare a Snoots e a realizzare dei disegni dei personaggi. Progressivamente è poi emersa una storia e Lynch ha ricordato: "Ho incontrato Caroline e abbiamo lavorato a uno script. Recentemente ho pensato che qualcuno avrebbe potuto essere interessato a sostenere il progetto, quindi l'ho presentato a Netflix negli ultimi mesi, ma l'hanno rifiutato".

Thompson aveva scritto il primo e il terzo atto di Snootworld, mentre Lynch aveva firmato il secondo.

Lynch non sa se ne vorrebbe essere il regista, svelando che lo aveva proposto a sua figlia Jennifer, che tuttavia è molto impegnata e pensa che lui sarebbe stato più adatto. David Lynch spera comunque di riuscire a realizzare il film animato: "Mi piace questa storia: è qualcosa che sia i bambini sia gli adulti possono apprezzare".

Di cosa parla Snootworld

Il film, secondo il regista, è una storia vecchio stile e non in linea con i progetti animati che stanno arrivando attualmente sul grande schermo. David ha sottolineato: "Le favole vecchio stile sono considerate orribili: a quanto pare le persone non vogliono vederle. Si tratta di un mondo diverso ed è più facile dire di no rispetto a dire di sì".

Gli Snoots, secondo la spiegazione del regista, sono delle piccole creature che vivono un rito di transizione quando hanno otto anni, diventando ancora più piccole e venendo mandate a trascorrere un anno distanti per proteggerle. Il mondo scivola nel caos quando l'eroe della storia scompare nel tappeto e la sua famiglia non lo trova, mentre lui "entra in un mondo folle e magnifico".