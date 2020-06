David Lynch aderisce a Black Lives Matter con la sua serie web: "Pace, giustizia, nessuna paura"

David Lynch ha usato lo spazio della sua web series su YouTube per aderire al movimento Black Lives Matter lanciando un messaggio di giustizia e speranza. Fin dall'11 maggio, il regista ha usato lo spazio per annunciare alla sua maniera le previsioni metereologiche, ma il 3 giugno ha posto dietro la sua scrivania un cartello dedicato a Black Lives Matter su cui si legge: "Pace. Giustizia. Nessuna paura."

Le previsioni meteo di David Lynch sono una delle due serie web che il cineasta ha lanciato durante la quarantena nella sua casa di Los Angeles. La seconda serie, 'What Is David Working on Today?,' vede Lynch impegnato in vari progetti nella sua falegnameria. Al momento, David Lynch non ha annunciato nuovi progetti televisivi o cinematografici, ma ha diffuso in rete il corto animato del 2015, Fire (Pozar), disponibile per la prima volta gratuitamente su internet.

pur non essendo apertamente schierato politicamente, già in passato David Lynch ha puntato il dito contro gli atteggiamenti razzisti di certa America bianca. Nel 2017 un saggio pubblicato su Vulture afferma che "la razza bianca è la fonte di ogni male" nella visione dell'America veicolata dalla filmografia di Lynch. Il saggio è una parziale risposta all'articolo firmato da David Foster Wallace nel 1997 per Premiere magazine in cui lo scrittore si chiedeva "Perché i film di David Lynch sono tutti così bianchi?"

