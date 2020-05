Fire (Prozar): David Lynch condivide il corto realizzato con Marek Zebrowski

David Lynch, come aveva promesso, ha pubblicato online il corto Fire (Prozar) sul suo canale YouTube.

Il progetto era stato annunciato nel 2015 ed è una collaborazione tra il filmmaker e il musicista polacco-americano Marek Zebrowski.

I due artisti avevano già lavorato insieme in occasione dell'album Polish Night Music, pubblicato nel 2007, dopo che David Lynch aveva ingaggiato l'artista con l'incarico di traduttore in occasione delle riprese di Inland Empire.

L'esperimento prevedeva che il filmmaker e il musicista non sapessero nulla di ciò a cui stava lavorando il proprio collaboratore.

Il regista di Twin Peaks ha dichiarato: "Si è trattato di un esperimento il cui risultato è un grande successo e ho amato la composizione che Marek ha scritto per il quartetto d'archi Penderecki".

Il musicista aveva aggiunto: "Ho pensato che fosse un film davvero malinconico in un certo senso e al tempo stesso davvero poetico. Senza provare a essere troppo esplicito, ho provato a illustrare ulteriormente ciò che stava facendo David".