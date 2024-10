David Fincher: Squid Game: America diventa una serie tv

Uno dei nuovi progetti di David Fincher sta prendendo forma. Si tratta del remake americano di Squid Game, serie dei record coreana che tanto scalpore ha fatto approdando su Netflix e diventando una delle principali hit dello streamer. Adesso l'insider Daniel Richtman ha fornito nuove anticipazioni sul progetto di Fincher specificando che Squid Game: America sarà una serie e non si tratterà di un remake, bensì di uno spinoff ambientato negli Stati Uniti.

Secondo quanto anticipato, è possibile addirittura che alcuni personaggi della serie originale possano comparire nello spinoff di Fincher che dovrebbe entrare in lavorazione a fine 2025.

All'inizio di quest'anno, Rodrigo Perez di The Playlist ha riferito che lo spinoff di Fincher era in preparazione su Netflix dal 2021, che è lo stesso anno in cui Squid Game è diventato un enorme successo sullo streamer. Ciò ha portato Fincher a posticipare la serie prequel di Chinatown per concentrarsi su Squid Game. Lo scorso anno il regista di Mank aveva ingaggiato lo sceneggiatore Dennis Kelly per occuparsi dello spinoff, ma non sappiamo se il suo nome è ancora coinvolto nel progetto, visto che Netflix deve ancora ufficializzare la serie in arrivo.

L'instancabile David Fincher

Il regista David Fincher

Dopo il successo stellare, Squid Game avrà un ruolo di primo piano a Lucca Comics & Games 2024, dal 30 ottobre al 3 novembre, che accoglierà l'arrivo del creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e dei protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun.

Nel frattempo, David Fincher si sta concentrando sulla sua prossima fatica, il neo-western Bitterroot, che avrà un cast di primo piano ancora tutto da scoprire. La sceneggiatura, firmata da Michael Gilio, è stata paragonata a Gli spietati di Clint Eastwood.

Fincher, che di recente ha rinnovato il suo accordo con Netflix fino al 2027, ha vari progetti in lavorazione, inclusi Squid Game: America, Bitterroot e la serie prequel di Chinatown.