David Fincher: Netflix svela il trailer della docuserie Voir, lettera d'amore al cinema

Netflix ha svelato il trailer di Voir, docuserie firmata da David Fincher e David Prior che celebra la settima arte. La serie verrà presentata in anteprima durante l'AFI Fest, in corso fino al 14 novembre.

Voir è descritta come "una serie di saggi visivi che celebrano il cinema e la connessione personale che ognuno di noi ha con le storie che vediamo sul grande schermo".

Raccontato con l'aiuto di una mezza dozzina di scrittori e critici cinematografici, tra cui Walter Chaw, Drew McWeeny, Taylor Ramos, Sasha Stone e Tony Zhou, Voir andrà oltre la superficie di alcuni dei titoli più iconici mai realizzati per dimostrare che i film sono molto più di una serie di immagini in movimento. Come viene detto nel trailer, "Alcuni dei nostri più grandi lavori ci sfidano a confrontarci davvero con i nostri cuori nella sicurezza di quella sala oscuro. Fa parte dello scopo del cinema".

Tra i film più iconici citati nel trailer ci sono Lo squalo, Quarto potere, Easy Rider, Shining, Bonnie & Clyde, Matrix, 2001: Odissea nello spazio, Toro scatenato, Quinto potere, Amadeus, Karate Kid, Superman, Mad Max: Fury Road, Kill Bill, Taxi Driver, Il Padrino, Rosemary's Baby, Arancia Meccanica, Quei bravi ragazzi, La conversazione, Lawrence d'Arabia, Il talento di Mr. Ripley e ancora Lo squalo. Tutto questo e molto altro farà parte della discussione sui modi in cui il cinema diventa un riflesso della società e delle persone che lo abitano, e il potere che il cinema ha di influenzare intere generazioni.

Voir approderà su Netflix il 6 dicembre.