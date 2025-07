David Duchovny svela i più grandi segreti dell'Area 51 nella clip esclusiva della serie Storie Top Secret

Comincia in questa domenica 27 luglio anche in Italia, in prima visione assoluta e in prima serata su History Channel, la serie Storie Top Secret con David Duchovny, 10 episodi in cui la star di X-Files racconta alcuni dei segreti più oscuri e incredibili della storia americana e mondiale.

Per anni tenute sotto chiave da governi e agenzie di intelligence, ora, desecretate, queste storie possono finalmente essere raccontate. Dalle operazioni clandestine che coinvolgono il Vaticano e la mafia americana, dai complotti per assassinare leader stranieri o nemici, dal furto di una navicella spaziale esposta in mostra, fino alle operazioni connesse alla famosa Area 51.

Storie Top Secret con David Duchovny, tra spionaggio e incredibili verità

Uno stile teso quello con cui la star David Duchovny racconta questi Secrets Declassified (come si chiama la serie in versione originale), portando spesso la discussione sul confine che separa patriottismo, etica e follia, sempre meno netto. La segretezza nazionale può giustificare una tale manipolazione delle informazioni? Qual è il limite lecito tra potere e giustizia? Saranno tanti gli interrogativi che la serie pone, senza necessariamente proporre soluzioni.

Con ricostruzioni visive, materiali d'archivio, ma soprattutto con le testimonianze di scienziati ed ex agenti CIA, Storie Top Secret guida gli spettatori tra geopolitica, spionaggio e verità che, nonostante confermate da documenti ufficiali, continuano a sembrare incredibili.

Quali segreti si nascondo nell'Area 51?

Da base militare sperimentale a sito simbolo delle teorie cospirative sugli UFO, la famigerata Area 51 fa parte di vasta zona militare a circa 150 km a nord-ovest di Las Vegas, nella parte meridionale del Nevada.

Creata durante la guerra fredda, la base è sempre stata circondata dal più alto livello di segretezza, tanto che per decenni la sua stessa esistenza non è mai stata pienamente confermata dal governo statunitense.

Storie Top Secret con David Duchovny.

Soggetto privilegiato del folclore ufologico, l'Area 51 deve questa sua particolarità al fatto di essere stata scelta, nel 1956, dall'esercito per i test dell'aereo spia soprannominato "Angel", ufficialmente noto come U-2. Proprio la grande velocità raggiunta in volo dall'aereo militare fece sorgere, alla fine degli anni '50, il dubbio, nella popolazione di Rachel, che a sorvolare i cieli del Nevada fossero UFO.

Solo nel 2009 diversi ex funzionari che hanno lavorato nell'Area 51 sono stati autorizzati a rilasciare dichiarazioni, ammettendo che le teorie complottistiche legate a forme di vita extraterrestri erano solo servite, in realtà, a mantenere intatti i segreti militari dell'area.