David di Donatello, Lino Musella dedica il premio alla Global Sumud Flotilla: "Palestina libera!"

Il discorso si fa politico sul palco dei David di Donatello 2026 con l'arrivo di Lino Musella, premiato come miglior attore non protagonista per Nonostante, delicato romance fantasy diretto e interpretato da Valerio Mastandrea.
In apertura del suo discorso, Musella ha ringraziato Mastandrea citando anche Marco Bellocchio, che lo ha diretto nella serie Portobello, dedicata al caso Tortora e disponibile su HBO Max, peer poi concentrarsi sulle "cose importanti".
Il discorso pro-Palestina di Lino Musella
"L'anno scorso Robert De Niro ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati fascisti" ha detto Musella. "Anche io penso che il cinema, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana possano essere una minaccia. Quindi ringrazio tutti gli uomini e le donne della Global Sumud Flottilla e tutti quelli che si impegnano e si espongono tutti i giorni contro gli orrori del mondo".
L'attore napoletano ha poi proseguito aggiungendo: "Spero di essere degno in futuro di questo riconoscimento. Io cercherò di fare sempre del mio meglio, di espormi in scena e nella vita e non smetterò mai di dire Palestina libera".
Tutti i premiati dei David di Donatello 2026
Lo sfogo amaro di Matilda De Angelis ha accompagnato le critiche a una premiazione poco avvincente e troppo lunga che, a sorpresa, ha visto il trionfo de Le città di pianura di Francesco Sossai e la grande sconfitta di Paolo Sorrentino, la cui nuova fatica, l'acclamato La grazia, è uscito a mani vuote. Per saperne di più ecco tutti i premiati dei David di Donatello 2026.