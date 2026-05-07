David di Donatello, Lino Musella dedica il premio alla Global Sumud Flotilla: "Palestina libera!"

L'interprete di Nonostante ha dedicato il premio per il miglior attore non protagonista agli uomini e alle donne della Flotilla citando Robert De Niro per l'impegno politico contro 'gli autocrati fascisti'.

Lino Musella ai David di Donatello 2026
NOTIZIA di 07/05/2026

Il discorso si fa politico sul palco dei David di Donatello 2026 con l'arrivo di Lino Musella, premiato come miglior attore non protagonista per Nonostante, delicato romance fantasy diretto e interpretato da Valerio Mastandrea.

In apertura del suo discorso, Musella ha ringraziato Mastandrea citando anche Marco Bellocchio, che lo ha diretto nella serie Portobello, dedicata al caso Tortora e disponibile su HBO Max, peer poi concentrarsi sulle "cose importanti".

Il discorso pro-Palestina di Lino Musella

"L'anno scorso Robert De Niro ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati fascisti" ha detto Musella. "Anche io penso che il cinema, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana possano essere una minaccia. Quindi ringrazio tutti gli uomini e le donne della Global Sumud Flottilla e tutti quelli che si impegnano e si espongono tutti i giorni contro gli orrori del mondo".

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L'attore napoletano ha poi proseguito aggiungendo: "Spero di essere degno in futuro di questo riconoscimento. Io cercherò di fare sempre del mio meglio, di espormi in scena e nella vita e non smetterò mai di dire Palestina libera".

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